V polletju za štiri odstotke več turističnih nočitev

Ljubljana, 25. julija - V slovenskih turističnih krajih so v prvih šestih mesecih leta našteli 2,47 milijona turistov, kar je šest odstotkov več kot v enakem obdobju lani. V namestitvenih obratih so turisti ustvarili skoraj 6,26 milijona nočitev, 3,9 odstotka več kot lani. Medtem ko so se številke pri domačih turistih občutno znižale, so pri tujih močno narasle.