Maja sedemodstotna rast števila turističnih nočitev

Ljubljana, 23. junija - Turistični nastanitveni obrati so maja zabeležili 510.000 prihodov turistov, kar je za 11 odstotkov več kot leto prej. Prenočitev je bilo 1,2 milijona oziroma za sedem odstotkov več kot maja lani. Povprečna doba bivanja je znašala 2,4 prenočitve. Turisti so največkrat bivali v občinah Ljubljana, Piran in Bled, je danes objavil statistični urad.