Vlada: Približevanje afriške prašičje kuge terja nadgradnjo informacijskega sistema

Ljubljana, 20. julija - Vlada se je na današnji seji seznanila s situacijo in izvajanjem ukrepov za preprečevanje in omejitev širjenja afriške prašičje kuge. Pri nas primer te nalezljive bolezni še ni bil potrjen, bo pa zaradi približevanja bolezni Sloveniji med drugim treba nadgraditi obstoječi informacijski sistem in aplikacije za upravljanje izbruhov.