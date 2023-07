Afriška prašičja kuga vse bližje Sloveniji

Ljubljana, 14. julija - Hrvaška je države članice in Evropsko komisijo obvestila, da so v ponedeljek potrdili afriško prašičjo kugo še pri povoženem divjem prašiču na območju občine Rakovica v Karlovški županiji. Ker se bolezen približuje Sloveniji, se je danes sestala skupina veterinarjev, lovcev, biologov, epizootiologov in drugih strokovnjakov.