Veterinarske službe o letošnjih prednostnih nalogah

Bruselj, 30. januarja - Vodje veterinarskih služb so se prejšnji teden v Bruslju sešli na neformalnem zasedanju, prvem v okviru švedskega predsedovanja EU. Udeležil se ga je tudi slovenski direktor uprave za varno hrano Matjaž Guček. Razpravljali so o trajnostni pridelavi hrane živalskega izvora, dobrobiti živali in ukrepih za preprečevanje širjenja bolezni.