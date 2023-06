Afriško prašičjo kugo potrdili tudi v Bosni in Hercegovini

Mostar, 29. junija - Afriško prašičjo kugo so potrdili tudi v Bosni in Hercegovini. Kot je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina, so bolezen potrdili v torek na 20 farmah v regiji Semberija na severovzhodu države. Pristojni so rejce pozvali k doslednemu izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni.