Vlada potrdila predlog stavkovnega sporazuma z visokošolskim sindikatom glede vseh neplačnih zahtev

Ljubljana, 17. julija - Vlada je potrdila predlog stavkovnega sporazuma z Visokošolskim sindikatom Slovenije. Kot so sporočili z ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, se sporazum nanaša na rešitev vseh neplačnih zahtev, plačne zahteve pa vlada po pojasnilih ministrstva rešuje ločeno, na krovnih in stebrnih pogajanjih, ki potekajo.