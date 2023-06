Na ministrstvu za visoko šolstvu zavračajo očitke visokošolskega sindikata o podcenjujočem odnosu

Ljubljana, 14. junija - Na ministrstvu za visoko šolstvo ob stavki zaposlenih v visokem šolstvu zavračajo očitke o podcenjujočem odnosu in molku. Poudarjajo, da potekajo intenzivna pogajanja, njihov cilj ostaja doseči sporazum. Obenem so spomnili, da na zadnji predlog sporazuma niso prejeli odziva in pozvali sindikat, naj ga podajo tudi uradno, ne zgolj preko medijev.