Ob stavki v visokem šolstvu na resornem ministrstvu zatrjujejo, da plačne zahteve rešujejo v okviru pogajanj

Ljubljana, 13. junija - Na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije ob nadaljevanju stavke zaposlenih v visokem šolstvu poudarjajo, da plačne zahteve rešujejo na krovnih in stebrnih pogajanjih. Visokošolskemu sindikatu so dan po njihovi zadnji celodnevni stavki konec maja poslali tudi predlog sporazuma, a niso prejeli nobenega odziva, so še navedli za STA.