Vlada se je seznanila s parafiranim stavkovnim sporazumom z visokošolskim sindikatom

Ljubljana, 13. julija - Vlada se je seznanila s stavkovnim sporazumom z Visokošolskim sindikatom Slovenije in za podpis sporazuma pooblastila ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igorja Papiča. Stavkovni sporazumom v okviru pogajanj za razrešitev stavkovnih zahtev visokošolskega sindikata je bil parafiran v ponedeljek, so sporočili z ministrstva.