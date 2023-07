DZ na izredni seji tudi o dolgotrajni oskrbi

Ljubljana, 17. julija - Poslanci so uradno sicer že začeli parlamentarne počitnice, vendar bodo danes po pričakovanjih končali izredno sejo, ki so jo začeli v četrtek. Čaka jih obravnava treh zakonskih predlogov po nujnem postopku, in sicer predlogov zakona o dolgotrajni oskrbi, interventnega zakona glede javnega naročanja zdravil in novele zakona o socialnem varstvu.