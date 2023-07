Odbor DZ pripravil predlog zakona o dolgotrajni oskrbi za obravnavo na seji DZ

Ljubljana, 14. julija - Odbor DZ za delo je z 10 glasovi za in petimi proti pripravil dopolnjeni predlog zakona o dolgotrajni oskrbi za obravnavo na seji DZ po nujnem postopku. Predlog določa pravice iz dolgotrajne oskrbe in od 1. julija 2025 opredeljuje obvezen prispevek za dolgotrajno oskrbo v višini enega odstotka tako za delodajalce kot delojemalce in upokojence.