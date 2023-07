Odbor DZ za zdravstvo prižgal zeleno luč interventnemu zakonu glede javnega naročanja zdravil

Ljubljana, 13. julija - Odbor DZ za zdravstvo je potrdil predlog zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje nemotene preskrbe z zdravili, ki so ga pripravili na ministrstvu za zdravje, vlada pa ga je v DZ poslala po nujnem postopku. Ob strinjanju, da so spremembe na tem področju nujne, pa je bilo slišati tudi pozive, da je to vprašanje treba urediti sistemsko in dolgoročno.