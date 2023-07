Maljevac za STA: Zakon o dolgotrajni oskrbi čakamo že več kot 20 let in zdaj je čas, da ga sprejmemo

pogovarjala se je Polona Šega

Ljubljana, 8. julija - Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac poudarja prednosti predloga zakona o dolgotrajni oskrbi, po katerem bi ljudje s potrebo po pomoči druge osebe lahko čim dlje ostali doma. Z deležniki se bodo pogovarjali vse do obravnave predloga v DZ. "Zakon čakamo že več kot 20 let in zdaj je čas, da ga sprejmemo," je dejal v pogovoru za STA.