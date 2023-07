DZ potrdil preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Ljubljana, 6. julija - Poslanci DZ so na izredni seji opravili tretjo obravnavo o noveli zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki predvideva ukinitev oz. preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, in jo s 51 glasovi za in 29 proti tudi sprejeli. Prenos prispevka se bo uveljavil v začetku prihodnjega leta.