V četrtek poslance čakata dve izredni seji DZ

Ljubljana, 4. julija - Kolegij predsednice DZ je na današnji seji sprejel dnevni red druge četrtkove izredne seje, na kateri bodo med drugim obravnavali predloga novel zakonov o kmetijstvu ter o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Opozicija je sicer protestirala, da nismo v izrednih razmerah in da bi ti zakoni lahko počakali tudi do jeseni.