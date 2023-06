Odbor DZ podprl predlog za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Ljubljana, 14. junija - Odbor DZ za zdravstvo je dopolnjeni predlog novele zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, ki predvideva ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in njegov prenos v obvezno zavarovanje, danes pripravil za obravnavo na seji DZ. Za je bilo deset poslancev, proti pa pet. Sprejeli so tudi približno 20 dopolnil, ki jih je vložila vlada.