Na komisiji želeli pojasnila o vplivu preoblikovanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja na proračun

Ljubljana, 21. junija - Na seji komisije DZ za nadzor javnih financ so na zahtevo poslancev NSi danes govorili o prenosu dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezni zdravstveni prispevek in posledicah za proračun. Nekaj pojasnil so danes že dobili, s sprejetim sklepom pa predlagajo preložitev obravnave novele zakona, dokler DZ ne dobi vseh izračunov.