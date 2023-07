DZ sprejel zakon o rokodelstvu

Ljubljana, 6. julija - DZ je danes soglasno sprejel zakon o ohranjanju in razvoju rokodelstva. V opoziciji in koaliciji so zadovoljni, da se je pristopilo k sistemskim rešitvam za to področje. V SDS so sicer vložili več dopolnil, s katerim bi med nosilce podpornega okolja rokodelstva vključili tudi Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, a koalicija dopolnil ni podprla.