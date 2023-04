Predlog zakona o rokodelstvu v nadaljnjo obravnavo

Ljubljana, 21. aprila - DZ je danes z 58 glasovi za in nobenim proti odločil, da predlog zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva, katerega namen so ohranjanje in razvoj rokodelskih znanj, spretnosti in veščin ter varstvo kulturne dediščine, pošlje v nadaljnjo obravnavo. Poslanci so pozdravili sistemsko urejanje tega področja, imajo pa v opoziciji več svojih rešitev.