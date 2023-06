Odbor DZ skozi predloga novel o gospodarskih družbah in industrijski lastnini

Ljubljana, 1. junija - Odbor DZ za gospodarstvo je na današnji seji obravnaval predloga novel zakonov o gospodarskih družbah in o industrijski lastnini ter k njima sprejel več dopolnil, ki so sledila mnenju zakonodajno-pravne službe DZ. Razpravo o predlogu zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva pa je zaradi številnih pripomb zakonodajno-pravne službe DZ prekinil.