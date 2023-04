Predlogu zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva se nasmiha nadaljnja obravnava

Ljubljana, 20. aprila - Poslanci so danes opravili prvo obravnavo predloga zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva, katerega namen so ohranjanje in razvoj rokodelskih znanj, spretnosti in veščin ter varstvo kulturne dediščine. Tako v koaliciji kot opoziciji so se strinjali, da je treba rokodelstvo sistemsko urediti, imajo pa v opoziciji več svojih predlogov rešitev.