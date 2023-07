Na ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v okviru poletne šole učenci zgradili da Vincijev most

Ljubljana, 7. julija - Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani so učenci in dijaki v okviru poletne šole, na kateri so spoznavali delo inženirjev gradbeništva, geodezije in vodarstva, za fakulteto zgradili leseni samonosni da Vincijev most. Preko mosta bodo lahko študenti in zaposleni na fakulteti s parkirišča prišli na vrt, kjer stoji senčnica.