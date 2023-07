Na letošnji poletni šoli ljubljanske ekonomske fakultete študentje iz 21 držav

Ljubljana, 4. julija - Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani se je v ponedeljek začela 24. poletna šola, ki se letos posveča združevanju najboljših lastnosti Zahoda in Vzhoda. Letošnja poletna šola gosti študente iz 21 držav, največ jih prihaja iz Francije, Hongkonga in Švice, so sporočili iz ljubljanske ekonomske fakultete.