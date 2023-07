Pestra ponudba poletnih šol ljubljanskih fakultet

Ljubljana, 2. julija - Čas počitnic je tudi čas poletnih šol, delavnic in seminarjev. Nabor teh, ki so jih pripravile fakultete ljubljanske univerze, je vsebinsko pester, od učenja slovenščine, računalništva, raziskovalnih taborov do glasbenih tečajev. Mladi bodo nova znanja pridobivali pod vodstvom izkušenih mentorjev, ki jih bodo popeljali v njim še neznani svet.