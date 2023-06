Poslanci potrdili vsa dopolnila vlade k predlogu novele zakona o zdravstvenem zavarovanju

Ljubljana, 30. junija - Poslanci DZ so danes opravili drugo obravnavo predloga novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki predvideva ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Sprejeli so vsa dopolnila vlade, tudi dopolnilo o proračunski varovalki v višini do 240 milijonov evrov. O noveli zakona bodo poslanci glasovali na naslednji seji DZ.