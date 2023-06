Odbor za zdravstvo podprl novelo interventnega zakona za zagotovitev stabilnosti zdravstva

Ljubljana, 22. junija - Člani odbora DZ za zdravstvo so z devetimi glasovi za in štirimi proti potrdili vladni predlog novele zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, ki med drugim prinaša plačevanje po realizaciji le za izbrane, in ne več vse opravljene zdravstvene storitve. Odbor je sprejel tudi vsa vložena dopolnila koalicije.