Skrajno desna stranka Vox v tretji regionalni vladi v Španiji

Madrid, 30. junija - Španska konservativna Ljudska stranka (PP) in skrajno desna stranka Vox sta danes sporočili, da sta po majskih lokalnih in regionalnih volitvah sklenili dogovor o oblikovanju vlade v avtonomni regiji Estremadura. To je že tretja od skupno 17 španskih regij, kjer bo v vladi sodelovala skrajno desna stranka Vox.