Sanchez v luči predčasnih volitev pozval levico, naj se zoperstavi desnici

Madrid, 31. maja - Španski premier Pedro Sanchez je po nedeljskih občinskih in regionalnih volitvah, na katerih so njegovi socialisti doživeli hud poraz, pozval volivce levice, naj se zoperstavijo desnici in skrajni desnici na predčasnih volitvah, ki jih je sklical za konec julija. Na nedeljskih volitvah sta slavili konservativna Ljudska stranka in skrajno desna Vox.