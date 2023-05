Španski premier Sanchez za julij razpisal predčasne volitve

Madrid, 29. maja - Španski premier Pedro Sanchez je danes razpisal predčasne parlamentarne volitve za 23. julij, in sicer le dan po tem, ko so vladajoči socialisti ob slavju konservativcev doživeli hud poraz na občinskih in regionalnih volitvah. Redne parlamentarne volitve v Španiji bi sicer morale potekati v decembru.