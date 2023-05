Na španskih regionalnih volitvah močan poraz socialistov

Madrid, 29. maja - Na nedeljskih regionalnih in lokalnih volitvah v Španiji so vladajoči socialisti utrpeli velike izgube. Slavili so v le treh od 12 avtonomnih regijah, v katerih so potekale volitve. V preostalih pa se obeta prevlada konservativne Ljudske stranke. Volitve so veljale za pomemben pokazatelj podpore strankam pred decembrskimi parlamentarnimi volitvami.