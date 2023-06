Med glavnimi nagrajenci State of the ART(ist) Iranka Mahsa Aleph in Nigerijec Taiye Ojo

Linz, 29. junija - Glavna nagrajenca razpisa za nagrado State of the ART(ist), ki sta ga lani v odgovor na vojno v Ukrajini objavila Ars Electronica in avstrijsko zunanje ministrstvo in je namenjen umetnikom po vsem svetu, katerih ustvarjalna svoboda je ogrožena, sta iranska umetnica Mahsa Aleph in Nigerijec Taiye Ojo. Na razpis so prejeli 564 del iz 58 držav.