Ars Electronica Festival ponovno stavi na osebna druženja

Linz, 21. julija - Festival Ars Electronica v avstrijskem mestu Linz se letos vrača v kampus Univerze Johannesa Keplerja (JKU). Od 7. do 11. septembra se bo pod naslovom Dobrodošli na Planetu B predstavil s preizkušenimi in novimi programskimi točkami. Hibridne različice zadnjih dveh let so tako mimo, ponovno so v ospredju osebna druženja in povezovanje med ljudmi.