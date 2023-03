Ars Electronica z razpisom za ogrožene umetnike

Linz, 18. marca - V odgovor na vojno v Ukrajini sta Ars Electronica in avstrijsko zunanje ministrstvo lani razpisala State of the ART(ist) za umetnike v Ukrajini, ki "ne morejo ali komajda lahko ustvarjajo" v svoji domovini. Druga izdaja razpisa je letos zastavljena še širše in namenjena umetnikom po vsem svetu, katerih ustvarjalna svoboda je ogrožena.