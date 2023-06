Predstavniki EU, ZDA in Nata poudarili vpliv podnebnih sprememb na varnost

Bruselj, 22. junija - Podnebne spremembe so eksistencialna grožnja za planet, imajo pa tudi neposredne in negativne posledice za varnost in obrambo, so v sredo v Bruslju poudarili visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, prvi mož Nata Jens Stoltenberg, posebni odposlanec ZDA za podnebje John Kerry in izvršni podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans.