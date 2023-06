Omejitev županskih mandatov očitno brez podpore Gibanja Svoboda in SD

Ljubljana, 20. junija - Predlogu za omejitev županskih mandatov na največ dva zaporedna mandata, za katerega so v Piratski stranki tudi s sodelovanjem Levice zbrali več kot 5000 podpisov, v ostalih dveh koalicijskih strankah, Gibanju Svoboda in SD, niso naklonjeni. V poslanski skupini Svoboda so že napovedali, da ga ne bodo podprli, enako glede na prve odzive kaže v SD.