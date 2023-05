Skupnost občin Slovenije želi slišati stališča odločevalcev o predlogu omejitve županskih mandatov

Lukovica, 24. maja - Skupnost občin Slovenije je v skladu s svojimi napovedmi pozvala nosilce najpomembnejših funkcij v državi, naj se opredelijo do predloga Piratske stranke Slovenije, da se omeji število mandatov županj in županov. Odzive pričakujejo do konca meseca. Županje in župani sicer ocenjujejo, da je predlog v nasprotju s temeljnimi demokratičnimi načeli.