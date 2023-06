Piratska stranka zbrala več kot 5000 podpisov za omejitev županskih mandatov

Ljubljana, 1. junija - Piratska stranka je do današnjega roka za zbiranje podpisov v podporo zakonodajni pobudi za omejitev županskih mandatov na dva zaporedna mandata zbrala več kot 5000 podpisov. Podpise in predlog zakona bodo v državni zbor vložili čez 14 dni, saj jim upravne enote še niso izročile vseh elektronskih podpisov, so sporočili iz Piratske stranke.