Predsedstvo skupnosti občin kritično do postopka priprave zakona o dolgotrajni oskrbi

Lukovica, 22. maja - Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je na prvi seji v novi sestavi, ki je potekala v Lukovici, brezplačnem prenosu premoženja države na lokalne skupnosti, pobudi za pridobitev volilne pravice za mlade nad 16 let ter pobudi za omejitev županskih mandatov. Govorili so še o zakonu o dolgotrajni oskrbi, kjer so kritični do postopka njegove priprave.