Scholz napovedal skorajšnje pogovore s Putinom

Nürnberg, 10. junija - Nemški kancler Olaf Scholz je danes dejal, da namerava ohraniti stike z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in se z njim "kmalu" spet pogovoriti. Pred tem je predstavil stališča Berlina do vojne in dejal, da je treba preprečiti zaostrovanje konflikta, poroča nemška tiskovna agencija dpa.