Poslanci sprejeli novelo zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti

Ljubljana, 22. marca - Poslanci DZ so z 52 glasovi za in šestimi proti sprejeli predlog novele zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki vzpostavlja enotno agencijo za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost (ARIS). Ta bo po mnenju vlade omogočila učinkovitejše in doslednejše izvajanje ukrepov znanstvenoraziskovalne in inovacijske politike.