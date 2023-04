Vlada ustanavlja agencijo za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost

Ljubljana, 26. aprila - Vlada je sprejela sklep o ustanovitvi Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS (Aris) in ga bo objavila v uradnem listu. Aris, ki je univerzalna pravna naslednica Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), vlada ustanavlja v skladu z novelo zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti.