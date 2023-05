GZS: Strateška razvojno-inovacijska partnerstva pomembna za konkurenčnost

Ljubljana, 24. maja - Strateška razvojno-inovacijska partnerstva (SRIP) so učinkovit inštrument za povezovanje na področju raziskav, razvoja in inovacij ter tako prispevajo k razvoju in dvigu dodane vrednosti gospodarstva, so se strinjali udeleženci današnjega povezovalnega dogodka teh partnerstev v Ljubljani, so sporočili iz GZS.