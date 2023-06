Vlada z novo uredbo določa obveznost zalog zaščitne opreme za primer naravnih in drugih nesreč

Ljubljana, 8. junija - Vlada je danes izdala novo uredbo, ki določa vrsto in najnujnejši obseg zaščitnih sredstev in opreme za primer naravnih in drugih nesreč, ki jih morajo zagotoviti gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter prebivalci, lastniki in uporabniki stavb, izhaja iz sporočila po seji vlade.