Kijev poroča o napredovanju ukrajinskih sil v okolici Bahmuta

Kijev/Moskva, 7. junija - Ukrajinske oblasti so danes sporočile, da so njihove sile v okolici mesta Bahmut na vzhodu države sprožile več napadov, s katerimi so na različnih predelih napredovale za med 200 in 1100 metrov. Napade ukrajinskih sil je sicer potrdila tudi Moskva, ki pa trdi, da je vse uspešno odbila.