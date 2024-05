Ruska vojska začela kopensko ofenzivo v ukrajinski regiji Harkov

Kijev, 10. maja - Rusija je ponoči začela kopensko ofenzivo v regiji Harkov na severovzhodu Ukrajine, so danes sporočili iz ukrajinskega obrambnega ministrstva. Ob približno 2. uri po srednjeevropskem času so ruske sile skušale prebiti ukrajinske obrambne linije. Ukrajinske sile so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP napad odbile. Spopadi se nadaljujejo.