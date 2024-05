V ukrajinskem napadu na Belgorod in Kursk dve smrtni žrtvi

Moskva, 9. maja - V ukrajinskem obstreljevanju ruskih regij Belgorod in Kursk sta bili ubiti dve osebi, so danes sporočile lokalne oblasti. Guverner Belgoroda Vjačeslav Gladkov je pred tem poročal tudi o nočnem ukrajinskem zračnem napadu na regijo, v katerem je bilo ranjenih enajst ljudi in poškodovanih 19 stanovanjskih stavb.