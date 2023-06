Na vrhu kmetijskih in živilskih podjetij v ospredju realni izzivi za prihodnost

Portorož, 7. junija - Osrednja tema letošnjega vrha kmetijskih in živilskih podjetij so realni izzivi za prihodnost. Teh je veliko, tako z vidika podnebja in energetike kot tudi trajnosti in konkurenčnosti, o vseh pa je treba razmišljati z veliko znanja in predanosti, je poudarila direktorica Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij Tatjana Zagorc.