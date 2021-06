Na vrhu kmetijskih podjetij o času po pandemiji

Portorož, 16. junija - Podjetja v kmetijski panogi so koronsko krizo relativno dobro preživela, a se, kot je na vrhu kmetijskih in živilskih podjetij v Portorožu opozoril Janez Rebec iz zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, obeta nova, morda še hujša kriza. Kot je pojasnil, so namreč cene materialov in surovin narasle in je vprašanje, kako bo naprej.