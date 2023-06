SE: Avstrija naj okrepi rabo slovenščine na sodiščih, v upravi in izobraževanju

Strasbourg, 6. junija - Avstrija naj okrepi rabo slovenščine na sodiščih in v izobraževanju, predvsem v predšolski vzgoji, je med drugim zapisano v danes objavljenem poročilu strokovnega odbora Sveta Evrope (SE) o spoštovanju Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih, ki v Avstriji velja od leta 2001 in vključuje tudi slovenščino.

Odbor SE med takojšnjimi ukrepi Dunaju priporoča krepitev rabe slovenskega jezika na področju uprave, predvsem na lokalni ravni, in spodbujanje ozaveščenosti v državnih medijih o manjšinskih jezikih in kulturah kot sestavnem delu avstrijske kulturne dediščine.

Kot priporočen nadaljnji ukrep pa v poročilu izpostavlja krepitev rabe slovenščine na področju izobraževanja, predvsem na predšolski ravni, vključno z izobraževanjem učiteljev in zagotavljanjem materialov, kot so učbeniki.

Ob tem priporoča tudi krepitev rabe slovenskega jezika na sodiščih. Ker odbor ni prejel podatkov o dejanski rabi slovenščine v postopkih pred sodišči v zvezi z upravnimi zadevami, je ta kriterij ocenil najslabše.

Strokovni odbor SE je napredek ugotovil pri ukrepih za spodbujanje rabe slovenščine, izobraževanju o slovenskem jeziku in kulturi, in omogočanju izhajanja dnevne ali tedenske publikacije v slovenščini. Nazadovanje pa so zabeležili pri rabi slovenščine na sodiščih in v nekaterih upravnih postopkih, izobraževanju učiteljev slovenščine in rabi slovenskega jezika v vsakdanjem življenju.

Poročilo strokovnega odbora Sveta Evrope na splošno ugotavlja, da kljub napredku v Avstriji ostajajo določene vrzeli pri izvajanju Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih, ki je v tej državi začela veljati leta 2001 in vključuje slovenski, hrvaški, slovaški, češki, madžarski in romski jezik.